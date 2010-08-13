В Україні за півроку продали 5,2 тис. га землі

В Україні в першому півріччі ц.р. продано 2,224 тис. земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 5,239 тис. га вартістю 601,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, на земельних торгах продано 69 ділянок площею 30,34 га за 18,3 млн. грн., права оренди - на 251 земельну ділянку площею 4433,9 га за 11,1 млн. грн.

За даними Держкомзему, надходження від продажу землі і прав оренди на них до державного і місцевих бюджетів у першому півріччі 2010 року становили 641,2 млн. грн., зокрема надходження до держбюджету - 62,9 млн. грн., що в 1,6 разу перевищує запланований показник.

Як повідомлялося раніше, в Україні в січні-березні цього року продано 1,114 тис. земельних ділянок і прав оренди на них загальною площею 1,513 тис. га на загальну суму 238,4 млн. гривень.

За січень-червень 2009 року було продано 2,606 тис. ділянок і прав оренди на них загальною площею 3,371 тис. га за 724,14 млн. грн., зокрема на торгах було продано 80 земельних ділянок площею 21,21 га за 17,9 млн. грн. і права оренди на 108 ділянок площею 2146,6 га за 13,1 млн. грн. За даний період 2009 року до держбюджету надійшло 68,1 млн. грн., або 42,8% запланованого.