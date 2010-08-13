Управління кримськими землями будуть удосконалювати

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 серпня п.р. схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим», який було розроблено Державним комітетом України із земельних ресурсів на виконання доручень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету.

Згідно з повідомленням, відповідно до норм чинного законодавства і у встановлені терміни проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення управління землями на території Автономної Республіки Крим» буде винесено Кабміном на розгляд Верховної Ради України.

Метою законопроекту є реалізація основних напрямів державної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин на території Криму, і впорядкування взаємовідносин між органами державної влади, місцевого самоврядування і Радою міністрів АР Крим.

Проект закону передбачає значне розширення повноважень органів влади Автономної Республіки Крим і посилює функцію контролю за розпоряджанням і використовуванням земель автономії і дотриманням вимог чинного законодавства.