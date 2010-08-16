Юрист: мораторій на нарахування пені поки діє

Мораторій на нарахування пені за протермінування оплати житлово-комунальних послуг громадянами України доки діє, але в недалекому майбутньому очікується його скасування.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила юрист адвокатської компанії Arzinger Юлія ПЕЛЕХ.

Вона пояснила, що стягнення пені з громадян України за заборгованість за житлово-комунальні послуги було тимчасово припинене у зв'язку з ухваленням Закону України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги" N 486/96-ВР від 13 листопада 1996 року. Цей мораторій був введений у зв'язку з невиконанням державою зобов'язань з виплати населенню заробітної плати, пенсій, стипендій та інших грошових виплат і повинен був діяти до усунення цієї проблеми. У той же час, умовою припинення дії цього закону передбачено ухвалення відповідного рішення Верховною Радою України.

Ю. ПЕЛЕХ зазначила, що на цей момент дію закону, незважаючи на неодноразовий розгляд відповідних законопроектів, Верховна Рада України не припинила і мораторій залишається чинним.

Протее, у меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, спрямованому у рамках відновлення кредитної співпраці 16 липня 2010 року, з боку України гарантують до кінця вересня 2010 року ухвалення законодавчого рішення, яке б скасувало цей закон. У той же час, Кабінет Міністрів України 23 липня 2010 року вніс до Верховної Ради відповідний законопроект, згідно з яким дія закону має бути припинена з 1 січня 2011 року.

"Таким чином, на цей момент мораторій на нарахування пені з громадян України за заборгованість за житлово-комунальні послуги є чинним, але в недалекому майбутньому очікується його скасування", - підкреслила юрист.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, коментуючи тему тарифів на житлово-комунальні послуги, заявив, що стягування штрафних санкцій (пені) з боржників передбачено законодавством України і не залежить від муніципалітету. За його поясненням, на відповідну норму закону деякий час діяв мораторій, але зараз вона вступила в дію.