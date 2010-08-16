Будівельні підприємства України знизили обсяги робіт

Будівельні підприємства України за січень-липень 2010 року знизили обсяги робіт на 16,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 18 млрд. 132 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період будівельні підприємства збільшили обсяги робіт з підготовки будівельних ділянок на 1,2% – до 1060,9 млн. грн., зі зведення будівель і споруд – знизили на 17,3%, до 15,1 млрд. грн., зі встановлення інженерного обладнання будівель і споруд – на 19,7%, до 1,8 млрд. грн., із завершення будівництва – на 10,2%, до 99 млн. грн., з оренди будівельної техніки з оператором – на 39,8%, до 16,5 млн. грн.

У Держкомстаті зазначили, що за характером будівництва роботи з нового будівництва, реконструкції і технічного переоснащення склали 78,9% від загального обсягу, із капітального ремонту – 13,3%, з поточного ремонту – 7,8%.

Як повідомляв УНІАН, будівельні підприємства України за січень-червень 2010 року знизили обсяги робіт на 19,3% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 14 млрд. 295,5 тис. грн.; за січень-травень 2010 року знизили обсяги робіт на 20% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 10 млрд. 977,1 тис. грн.; за січень-квітень 2010 року знизили обсяги робіт на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 8 млрд. 248 млн. грн.; за січень-березень 2010 року знизили обсяги робіт на 21,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 5 млрд. 699,6 млн. грн.; за січень-лютий ц.р. – на 20,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 3 млрд. 253,9 млн. грн.; за січень ц.р. – на 24,1% порівняно із січнем 2009 року – до 1 млрд. 478 млн. грн.; за 2009 рік – на 48,2% порівняно з 2008 роком – до 37 млрд. 886,8 млн. грн.