Мінрегіонбуд прогнозує цього року введення в експлуатацію 6 млн. кв. м житла

У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України прогнозують введення в експлуатацію житла в Україні цього року на рівні 6 млн. кв. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

«Я думаю, що обсяги введення житла в експлуатацію не знизяться. За результатами першого півріччя зростання введення житла в експлуатацію становило 14,1%. Цього року ці показники будуть на рівні минулого року – 6 млн. кв. м», – сказав заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Дмитро ІСАЄНКО.

Він зазначив, що на виконання доручення уряду міністерство моніторить усі недобудовані житлові об`єкти. За даними міністерства, на сьогодні майже всі об`єкти, які мали ступінь готовності 50%, вийшли на рівень 70% готовності.

Д.ІСАЄНКО також сподівається, що в 2011 році бюджетні кошти на розвиток галузі будівельники зможуть отримувати вже з лютого, на відміну від цього року, в якому надходження коштів очікується в серпні-вересні, оскільки бюджет на 2011 рік є можливість прийняти у вересні-жовтні цього року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше, порівняно з 2008 роком. У 2008 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.