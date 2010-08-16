Введення в експлуатацію житла зросло на 43%

В Україні в першому півріччі 2010 року введено в експлуатацію 3 млн. 247,3 кв. м житла, що на 43,2% більше, порівнянні з аналогічним періодом 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, переважаюча частка житла (73,2% загального обсягу, або 2 млн. 375,1 тис. кв. м) введена в експлуатацію в одноквартирних будинках. У будинках з двома та більше квартирами введено відповідно 26,7%, або 868,3 тис. кв. м, у гуртожитках – 0,1% загального обсягу (3,9 тис. кв. м загальної площі).

Майже половина (49,6% загального обсягу) житла введена в експлуатацію відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних і садових будинків з господарськими спорудами, збудованими без дозволу на виконання будівельних робіт.

Обсяги введеного житла в міських поселеннях порівняно з відповідним періодом 2009 року зросли на 18,6% - до 2 млн. 087 тис. кв. м, у сільській місцевості – в 2,3 рази – до 1 млн. 160 тис. кв. м. Питома вага введеного в сільській місцевості житла зросла до 35,7% проти 22,4% в першому півріччі 2009 року.

У Держкомстаті зазначили, що в першому півріччі ц.р. обсяги житлового будівництва зросли в 22 регіонах країни.

У Київській області, Києві і Львівській області збудовано 31% загального обсягу житла, ще 23% - в Івано-Франківській області, АРК, Одеській і Хмельницькій областях.

За рахунок коштів державного бюджету в першому півріччі ц.р. збудовано 5,1 тис. кв. м загальної площі житла, що становить 32,4% до відповідного періоду 2009 року.

Частка житла, збудованого за рахунок цих коштів, склала 0,2% загальнодержавного обсягу (в першому півріччі 2009 р. – 0,7%).

У січні-червні ц.р. введено в експлуатацію 25,9 тис. квартир, з них у міських поселеннях – 17,9 тис., у сільській місцевості – 8 тис. квартир.

Середній розмір квартири, введеної в експлуатацію в першому півріччі ц.р., склав 122,1 кв. м загальної площі, при цьому в сільській місцевості – 142,2 кв. м, у міських поселеннях – 113,1 кв. м. Серед збудованих квартир переважають трикімнатні (26,2% від загальної кількості) і двокімнатні (22,2%) квартири.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в першому кварталі 2010 року введено в експлуатацію 1,5 млн. кв. м житла, що на 14,1% більше порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Довідка УНІАН. В Україні в 2009 році введено в експлуатацію 6,4 млн. кв. м житла, що на 39% менше порівняно з 2008 роком. У 2008 році в Україні введено в експлуатацію 10 млн. 496 тис. кв. м житла, що на 2,5% більше, ніж у 2007 році.