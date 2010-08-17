Земля в Україні почала дорожчати

Київ

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 1 по 15 серпня 2010 року виросла на 0,13%, або 5 дол., - до 3987 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок виросла в районі Вишгороду на 0,07% (2 дол.) - до 3034 дол./сотка, Бородянському - на 0,17% (3 дол.) - до 1928 дол./сотка, Києво-святошинському - на 0,08% (6 дол.) - до 6603 дол./сотка, Кагарлицькому - на 0,84% (13 дол.) - до 1504 дол./сотка, Переяслав-хмельницькому - на 0,19% (2 дол.) - до 1068 дол./сотка, Обухівському - на 0,17% (8 дол.) - до 4668 дол./сотка, Макарівському - на 0,12% (2 дол.) - до 1853 дол./сотка, Васильківському - на 0,13% (3 дол.) - до 2617 дол./сотка, Броварському - на 0,21% (6 дол.) - до 3039 дол./сотка, Білоцерківському - на 0,17% (2 дол.) - до 1210 дол./сотка, Іванківському - на 0,09% (1 дол.) - до 1104 дол./сотка.

При цьому вартість землі стабілізувалася в Баришевському районі - на рівні 1161 дол./сотка і Фастівському районі - на рівні 1177 дол./сотка.

Дніпропетровська область

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво з 1 по 15 серпня 2010 року виросла на 0,14%, або 4 дол., - до 2 616 дол. за сотку.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Дніпропетровському районі області виросла на 0,14% (4 дол.) - до 2781 дол./сотка у Новомосковському - виросла на 0,21% (3 дол.) - до 1239 дол./сотка, в Криничанському - виросла на 0,16% (2 дол.) - до 1048 дол./сотка, в Синельниківському - стабілізувалася на рівні 2837 дол./сотка.

Аналіз компанія проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю угод, що укладають.

Одеська область

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво з 1 по 15 серпня т.г. виросла на 0,03% (2 дол.) - до 6 475 дол. за сотку.

За інформацією компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі стабілізувалася на рівні 8244 дол./сотка, в Іллічівську - виросла на 0,06% (5 дол.) - до 8550 дол./сотка, в Комінтернівському районі - виросла на 0,06% (4 дол.) - до 6261 дол./сотка, в Біляївському - виросла на 0,08% (2 дол.) - до 2920 дол./сотка, в Білгород-Дністровському районі - виросла на 0,06% (3 дол.) - до 5694 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю укладених угод.

Середня вартість землі в Харківській області під котеджне будівництво з 1 по 15 серпня 2010 року виросла на 0,08%, або 1 дол., - до 1 869 дол. за сотку.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Харківському районі виросла на 0,08% (2 дол.) - до 1949 дол./сотка, Дергачівському - виросла на 0,07% (1 дол.) - до 1822 дол./сотка, Чугуївському - стабілізувалася на рівні 1067 дол./сотка.

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням.

Львівська область

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво з 1 по 15 серпня стабілізувалася на рівні 2513 дол. за сотку.

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок в Пустомитівському районі виросла на 0,02% (1 дол.) - до 2955 дол./сотка, в Яворівському -стабілізувалась на рівні 1892 дол./сотка, в Жовківському - стабілізувалася на рівні 1346 дол./сотка, в Кам’янка-Бузькому - стабілізувалася на рівні 1036 дол./сотка, у Городоцькомц районі - стабілізувалася на рівні 1840 дол./сотка.

Компанія проводить аналіз тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, в районах обласних центрів з максимальною кількістю укладених угод.