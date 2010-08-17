Київські офіси в липні подешевшали на 0,9%

Середня вартість київських офісів на вторинному ринку в липні знизилася на 0,9% - до 2736 дол./кв. м, повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, в липні вартість офісів на Лівому березі Києва знизилася на 4,6% (на 85 дол.) - до 1749 дол./кв. м, на Правому березі - на 0,6% (на 13 дол.) - до 2183 дол./кв. м. Водночас, в центральній частині столиці в липні офісна нерухомість подорожчала на 0,8% (на 30 дол.) - до 3570 дол./кв. м. З початку року середня ціна 1 кв. м офісних приміщень зменшилася на 10,2%.

За даними порталу, кількість офісних приміщень, виставлених на продаж в липні, зменшилася на 1,9% (до 1133 офісів). Об`єм пропозицій офісів в загальній площі збільшився на 0,04%, а в грошовому вираженні зменшився на 2,8%. Частка офісів, вперше виставлених на продаж, в липні склала 8,6% від всього об`єму пропозиції. Середня ціна пропозицій нових офісів в Києві на 11,2% нижча за середню ціну червня і складає 2452 дол./кв. м.

У структурі пропозицій офісної нерухомості переважають приміщення, розташовані в центрі Києва, – 45%, на Правому березі – 39% і на Лівому – 16%. За липень на 5% (до 508) зменшилася кількість приміщень під офіс в центрі Києва, на 3,2% - до 181 на Лівому березі, і збільшилося на 2,5% - до 444 офісів на Правому березі.

Зниження цін в липні спостерігалося на офіси загальною площею від 250 до 500 кв. м - на 4,2% (до 2443 дол./кв. м), в офісних приміщеннях площею від 100 до 250 кв. м зниження склало 2,7% (до 2742 дол./кв. м). Збільшення середніх цін спостерігалося в офісах площею від 500 кв. м - на 2,5% (до 2169 дол./кв. м), в сегменті офісів площею до 100 кв. м збільшення ціни склало 1,5% (до 2877 дол./кв. м).

При цьому в липні середня ціна 1 кв. м офісних приміщень, що здаються в оренду, в Києві зменшилася на 4,3% в порівнянні з червнем і склала 15,7 дол./кв. м. Зокрема, середня ціна офісних приміщень в липні на Лівому березі знизилася на 2,9% (на 0,3 дол.) - до 11,7 дол./кв. м, на Правому березі - на 3,3% (на 0,5 дол.) - до 14,1 дол./кв. м, в центрі вартість оренди зросла на 3,4% (на 0,7 дол.) - до 20,4 дол./кв. м. З початку року середня ціна кв. м офісних приміщень зменшилася на 13,6%.

Найбільше зниження цін в липні спостерігалося на офіси загальною площею до 100 кв. м і від 100 до 250 кв. м (по 4,4% - до 15,6 дол./кв. м і 15,9 дол./кв. м). В офісах площею від 500 кв. м зниження ціни склало 4% (до 15,3 дол./кв. м), а в сегменті офісів площею від 250 до 500 кв. м зменшення ціни склало 3,7% (до 15,7 дол./кв. м).

Аналітичний звіт підготовлений на основі аналізу баз даних порталу «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane. У звіті проаналізовано 1133 об`єктів, виставлених на продаж, і 2920 об`єктів, пропонованих в оренду.