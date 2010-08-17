Житловий фонд України готовий до зими на 77%

В Україні станом на 15 серпня ц.р. комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 166,9 тис. житлових будинків (77,4% від плану).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України міністр Юрій ХІВРИЧ сьогодні під час селекторної наради з регіонами.

За його словами, найнижчі показники з підготовки житлового фонду зафіксовано в Херсонській (56,1%) і Хмельницькій (66,9%) областях. Зокрема, в житловому фонді комунальної власності повільними темпами виконуються роботи з ремонту кровель будинків у Києві (37,6% при середньому по країні рівні в 77,8%), роботи з ремонту опалювальних систем у Херсонській області (56,8%), промивання опалювальних систем у Херсонській області (57,1%) і Криму (59%).

Міністр зазначив, що на сьогоднішній день до зими підготовлено 88,2% об`єктів соціально-культурного призначення, з них 89,9% шкіл, 90,2% дитячих садків і 78,9% лікарень.

«Першого вересня всі школи мають бути готові до початку опалювального сезону, ніяких ремонтних робіт не має бути», - наголосив він.

Ю.ХІВРИЧ уточнив, що найнижчі показники з підготовки об`єктів соціально-культурного призначення спостерігаються в Херсонській (65,1%), Луганській (73,5%) і Сумській (79,4%) областях. Повністю підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період школи і дитячі садки в Житомирській області.

За даними міністра, на сьогоднішній день в країні до опалювального сезону підготовлено 83,2% котельних, відремонтовано 77,1% теплових мереж, підготовлено 83,76% центральних теплових пунктів, заготовлено 352,6 тис. тонн вугілля (66% від плану).

Ю.ХІВРИЧ також відзначив, що до зими підготовлено 82,4% водопровідних мереж, 88,4% - каналізаційних мереж, а також виконано 61,6% запланованого обсягу робіт з підготовки рухомого складу міського електротранспорту, 46% трамвайних колій, 61,3% контактних мереж, 68,6% снігоочисників. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць і доріг у середньому по Україні виконано на 79%.