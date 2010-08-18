США шукають нову модель для житлового ринку

Роль уряду США у житловому фінансуванні повинна зазнати "фундаментальних змін", але він все ж повинен надавати деякі гарантії на іпотечному ринку, сказав у вівторок міністр фінансів Тімоті Гайтнер, повідомляє Рейтер.

Гайтнер скликав конференцію лідерів житлової індустрії та вислухав ряд ідей про те, як реформувати іпотечний ринок, об'єм якого досягає $10,7 трильйона. Таким чином він підготував грунт для тривалих дебатів про долю іпотечних агентств Fannie Mae і Freddie Mac.

Після майже двох років після того, як уряд узяв під контроль Fannie і Freddie, щоб врятувати їх від банкрутства, усі згодні з тим, що реформа потрібна. Але на цьому згода закінчується.

"Можна сказати, що доки немає очевидного консенсусу про те, як якнайкраще побудувати нову систему. Але ця адміністрація займе сторону тих, хто хоче фундаментальних змін", - сказав Гайтнер.

Fannie і Freddie, які отримали $150 мільярдів з грошей платників податків відколи їх узяла під контроль адміністрація Буша у 2008 році, стали прикрою політичною проблемою для адміністрації президента Барака Обами.

Прагнення цих фірм до зростання і прибутків стало однією з причин фінансової кризи 2007-2009 років, але їх величезні ресурси також допомогли мінімізувати її вплив. А потрапивши у власність уряду, вони стали ще більше виділятися на ринку.

Разом ці дві компанії та Федеральне управління житлового будівництва США зараз забезпечують 90 відсотків нових іпотечних кредитів.

"Ми не підтримуватимемо повернення Fannie і Freddie до тієї ролі, яку вони відігравали до зовнішнього управління, коли вони відібрали частку ринку у приватних конкурентів, насолоджуючись відчуттям урядової підтримки, - сказав Гайтнер. - Ми не підтримуватимемо повернення до системи, де особиста вигода субсидіюється за рахунок збитків платників податків".

Проте, міністр схвалив ідею певних урядових гарантій застав і державну підтримку житлового ринку.