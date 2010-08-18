Екс-міністр ЖКГ: МВФ не вимагав підвищення ціни на газ на 50%

Міжнародний валютний фонд не вимагав від україського уряду підвищення ціни на газ на 50%.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив міністр комунального господарства в уряді Юлії ТИМОШЕНКО Олексій КУЧЕРЕНКО.

На його переконання, тарифи та тарифна політика – головний чинник існування та розвитку житлово-комунального господарства, передусім таких структур, як теплокомуненерго, водоканали.

«Але до останнього моменту ми підміняли розумну, прозору, чітку, послідовну, оптимальну політику гаслами: чим більше бюджетних грошей засадимо комунальникам, тим, мовляв, краще. Усі уряди вели гру: щороку комунальники намагалися витягти якомога більше грошей з державного та місцевих бюджетів, а потім безконтрольно їх кудись запустити. Тому в ЖКГ йшли мільярди гривень, але нічого не покращувалося. І тарифами як інструментом розвитку цих підприємств просто нехтували», - зазначив О.КУЧЕРЕНКО.

«Сьогодні нічого в тарифній політиці не змінилося, бо і методологія, і інструментарій залишилися старі, але прийнято вольове рішення підвищити ціну на газ. При цьому, як жупелом, прикриваються вимогою МВФ. Хотів би уточнити. Це не було вимогою МВФ – підняти ціну на газ на 50%. МВФ завжди казав: зробіть ціну на послуги ЖКГ економічно обґрунтованими. А сьогодні, після цього вольового і в принципі необхідного рішення, виникає запитання: а куди підуть гроші від подорожчання? На збільшення газу власного видобутку? На покращення роботи та зменшення втрат газових мереж? На поліпшення якості газу?», - наголосив він.

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