Експерт: об'єми будівництва навряд чи продемонструють позитивну динаміку

Об`єми будівництва за підсумками 2010 року навряд чи продемонструють позитивну динаміку.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола ІВЧЕНКО.

При цьому він відзначив, що дані Державного комітету статистики дають підстави говорити про поступове відновлення будівництва в Україні. Об`єм будівельних робіт в липні склав 3,836 млрд. грн., що на 15,6% більше, ніж в червні. Проте в порівнянні з січнем-липнем минулого року об`єм виробництва в будівництві продовжує знижуватися - на 16,7%. Однак, темпи зниження з місяця в місяць скорочуються.

За словами М.ІВЧЕНКА, плавне відновлення в будівництві частково пов`язане з відновленням кредитування юридичних осіб, а також з різким падінням виробництва в будівництві в 2009 році (-48,2%).

«Об`єми будівництва за підсумками 2010 року навряд чи продемонструють позитивну динаміку. Ця сфера досі залишається ризикованою для інвестицій. Повноцінне зростання в даній галузі почнеться тільки в другій половині 2011 року, коли відновляться темпи зростання основних галузей економіки України і знизяться ставки за іпотечними кредитами в гривні до 15%», - вважає експерт.