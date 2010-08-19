Інвестиційних угод у комерційній нерухомості в Києві не буде до кінця року

У Києві до кінця року не очікується укладення інвестиційних угод з продажу об`єктів комерційної нерухомості.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні журналістам озвучив президент холдингу UTG, до якого входить консалтингова компанія "Українська торгова гільдія" ("УТГ"), Вадим НЕПОСЄДОВ.

«Нічого не відбудеться, операцій подібних не буде. Зараз етап розвідки, підготовки, але не укладення угод», - вважає він.

В.НЕПОСЄДОВ відзначив, що такий стан речей свідчить про практичну відсутність попиту на об`єкти комерційної нерухомості, винятки становлять лише «гарячі» пропозиції за низькими цінами.

Він додав, що сигналом інвесторам про стабілізацію ситуації стане активізація і зростання ставок оренди в сегменті комерційної нерухомості.

У свою чергу генеральний директор «Української торгової гільдії» Віталій БОЙКО відсутність інтересу до купівлі об`єктів комерційної нерухомості пояснює тим, що українських девелоперів не влаштовують існуючі ставки капіталізації.

За його словами, коли норми капіталізації знизяться до 12%, «операції підуть».

В.БОЙКО вважає, що про активізацію інвестугод у комерційній нерухомості можна говорити після 2012 року.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.