У Києві до кінця року вартість первинного житла може зрости на 2-3%

У Києві до кінця поточного року вартість житла на первинному ринку Києва може зрости на 2-3%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні журналістам озвучив старший консультант з готельної і житлової нерухомості консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" ("УТГ") Дмитро ПІКАЛОВ.

«Ми чекаємо до кінця року плавне зростання вартості житла на первинному ринку Києва на 1-1,5% на квартал», - сказав він.

При цьому на ринку вторинного житла столиці експерт прогнозує коливання цін у рамках 1,5-2% на квартал, уточнивши, що переоцінені житлові об`єкти падатимуть у ціні.

За даними компанії, за перше півріччя п.р. у столиці бути здійснено більш як 5,5 тис. операцій, близько 17% з них припадає на первинний ринок (у об`єктах з 85-100% готовністю).

Зокрема, за останній квартал обсяг операцій з купівлі-продажу житла у місті зріс на більш як 35%, а за рік цей показник зріс на 55-60%.

У структурі київських квартир, що купуються, переважають приміщення вартістю до 100 тис. дол. (1-2 кімнатні квартири економ-класу). Частка квартир, що купуються зі спекулятивною метою, залишається украй малою (до 1%). Більш як 90% домоволодінь купується з метою поліпшення умов проживання, інші – як актив для довгострокового інвестування (заощадження) вільних коштів.

Д.ПІКАЛОВ відзначив, що протягом всього першого півріччя на столичному ринку житла спостерігалося плавне зниження загального рівня цін, як на вторинному (-3,5%), так і на первинному (-5,3%) ринках житла міста. Проте у червні-липні у ряді новобудов спостерігалося невелике підвищення вартості квадратного метра. В цілому, на середину 2010 р. житло у Києві можна було придбати за суму від 37 тис. дол. Середній ціновий показник становив 1 225 дол./ кв. м в економ-класі, 2 470 дол./ кв. м – в бізнес-класі, 7 050 дол./кв. м – в еліт-класі.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.