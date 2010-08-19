У Києві введуть в експлуатацію близько 1 млн. кв. м житла

У Києві цього року очікується введення в експлуатацію 950-1050 тис. кв. м житла.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні журналістам озвучив старший консультант з готельної і житлової нерухомості консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" ("УТГ") Дмитро ПІКАЛОВ.

За його даними, обсяг житлового фонду в столиці за перше півріччя ц.р. збільшився на 420-480 тис. кв.м.

«Динаміка приросту житлового фонду Києва, на відміну від 2009 року, в 2010 році, ймовірно, покаже невелике зростання. "УТГ" очікує за підсумками року введення близько 950-1050 тис. кв. м (65-70 нових житлових будинків), що становитиме близько 106% від показника за попередній період», - сказав експерт.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.