Вартість оренди офісних приміщень у Києві до кінця року не зміниться

Вартість оренди офісних приміщень у Києві до кінця цього року не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз сьогодні журналістам озвучив старший консультант з готельної і житлової нерухомості консалтингової компанії "Українська торгова гільдія" ("УТГ") Дмитро ПІКАЛОВ.

За його словами, орендарі можуть розраховувати лише на деяку лояльність власників у вигляді знижок, бонусів і орендних канікул.

За даними компанії, протягом першого півріччя 2010 р. орендні ставки на офісні площі в професійних бізнес-центрах стабілізувалися на рівні кінця 2009 р., а в деяких об`єктах власники підвищили оренду на 5-10%.

На сьогодні рівень орендних ставок у бізнес-центрах класу «А» становить 36-48 дол. за кв. м (з ПДВ і без експлуатаційних витрат), у бізнес-центрах класу «В» - 12-41 дол. за кв. м (з ПДВ і без експлуатаційних витрат). Середні експлуатаційні витрати для офісів класу «А» становлять 5-9 дол./кв. м/міс. (з ПДВ), для класу «В» - 3-5 дол. за кв. м/міс. (з ПДВ).

У компанії прогнозують, що за підсумками 2010 р. загальний обсяг заявленої нової пропозиції в офісному сегменті може скласти 180 тис. кв. м. Проте, враховуючи фінансове становище більшості девелоперів, реальний обсяг буде на 20-25% нижчий.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торгова, офісна, складська, промислова, житлова і заміська.