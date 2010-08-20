Янукович доручив підвищити ефективність оформлення субсидій

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ до 25 серпня цього року забезпечити постійний контроль за станом оформлення субсидій для оплати громадянами житлово-комунальних послуг.

Як зазначено у повідомленні президентської прес-служби, яке оприлюднене на сайті глави держави, таке доручення дане з метою “неухильного забезпечення прав громадян на отримання субсидій для оплати ЖКП”.

У дорученні, за повідомленням прес-служби, йдеться про необхідність підвищення ефективності роз`яснювальної роботи Кабміну щодо нового спрощеного порядку одержання зазначених субсидій серед громадян і залучення до цього ЗМІ.

Крім того, керівники регіонів, уряду України і Криму “повинні забезпечити проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи серед населення щодо порядку обрахування й одержання житлових субсидій із залученням місцевих громад і щоденний моніторинг і контроль процесу оформлення субсидій”.

Також В.ЯНУКОВИЧ доручив головам уряду і Ради міністрів АРК, керівництву регіонів до 1 вересня цього року “оцінити можливості своєчасного обслуговування додаткової кількості громадян відділами (управліннями) субсидій районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад”.

“Також має бути забезпечена наявність необхідної для своєчасного обслуговування громадян кількість фахівців з оформлення субсидій, у тому числі - на тимчасовій основі. У разі виникнення потреби повинні бути виділені необхідні адміністративні приміщення”, – йдеться у дорученні.