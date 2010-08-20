Підприємства ЖКГ збільшують збитки

Українські підприємства житлово-комунального господарства за січень-червень 2010 року збільшили збитки на 14,5% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 968,4 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Як зазначається в повідомленні, найбільш збитковими в першому півріччі 2010 року були підприємства Луганської, Харківської і Дніпропетровської областей.

За даними міністерства, дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ з початку року зросла на 10,5% і досягла 12,2 млрд. грн. При цьому в Тернопільській, Закарпатській, Чернігівській, Житомирській, Київській, Донецькій областях і в Автономній Республіці Крим приріст заборгованості становить 12-36%, що значно перевищує середній показник по Україні. Водночас Рівненська, Полтавська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Севастополь зменшили дебіторську заборгованість.

У загальній структурі дебіторської заборгованості близько 6 млрд. грн. становлять борги перед підприємствами комунальної теплоенергетики, понад 3 млрд. грн. – борги перед підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства.

При цьому населення заборгувало за житлово-комунальні послуги 8,4 млрд. грн., за пільгами і субсидіями – 421,5 тис. грн., борг місцевих бюджетів становить понад 0,5 млн. грн.