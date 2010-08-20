80% акцій «Київміськбуду» номінально “тримає” «Фондовий союз «Україна»

Номінальним утримувачем пакета акцій у розмірі 52 953 730 штук, що становить 80,0649% від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд», станом на 16 серпня ц.р. є ТОВ «Фондовий союз «Україна».

Про це «Київміськбуд» повідомляє в системі розкриття інформації ДКЦПФР.

Згідно з повідомленням, такі дані 17 серпня ц.р. «Київміськбуд» одержав від реєстроутримувача ТОВ «Адрем», що надало витяг з реєстру власників іменних цінних паперів.

Як повідомляв УНІАН, АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» у зв`язку з відмовою реєстратора в односторонньому порядку від ведення реєстру розірвав договір щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Компанія «Термінал-реєстр». З 6 серпня ведення реєстру передане тимчасовому реєстроутримувачу ТОВ «Адрем».

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) на шість місяців заборонила вносити зміни в системи реєстрів власників і системи депозитарного обліку акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Рішення ухвалене за розпорядженням Генпрокуратури.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті міністрів України доручила 28 липня перевірити, кому належать акції «Київміськбуду», у зв`язку з інформацією, що з`явилася в ЗМІ, про зміну власників компанії.

12 серпня ц.р. ДКЦПФР заявила, що проводить перевірку АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на предмет відчуження ним або компаніями, що входять до його складу, майна шляхом зміни власників.

Голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЄВ також пояснив, що дії, зокрема, щодо заборони обігу акцій «Київміськбуду» і ряду інших організацій, комісія здійснювала в рамках розслідування, що проводиться Генеральною прокуратурою України.

У коментарі УНІАН президент «Київміськбуду» Василь МОЖАР припустив, що 80% акцій холдингу, які були у власності Київської міської ради, продано групі нерезидентів України.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.

ТОВ «Фондовий союз «Україна» (Київ) є торговцем цінними паперами.