До кінця року у Києві буде введено у експлуатацію 73 житлові будинки за програмою «Доступне житло».

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, йшлося на розширеній нараді з питань добудови та введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності. Окрім керівників структурних підрозділів КМДА та районних адміністрацій в нараді взяли участь представники компаній-забудовників.

Прес-служба КМДА нагадує, що на сьогодні для завершення 73 об’єктів житлового будівництва, які перебувають у стадії високого рівня готовності, Київ потребує 2,7 млрд. Згадані кошти, необхідні для завершення робіт по зведенню довгобудів, буде забезпечено програмою «Доступне житло».

За уточненою інформацією, що надійшла від представників столичних РДА, до кінця року Голосіївський район забезпечить введення в експлуатацію 5 об’єктів житлового будівництва, Дарницький – 15, Деснянський – 7, Дніпровський – 10, Оболонський – 2, Подільський – 3 (відкриття одного з яких – будинку на Сирецькій, 32 – вже відбулося вчора), Шевченківський –10, Святошинський – 10, Солом’янський – 9 та Печерський – 2.