Мінрегіонбуд прийняв за основу концепцію генплану Києва

Архітектурно-містобудівна рада Міністерства регіонального розвитку та будівництва прийняла за основу Концепцію стратегічного розвитку Києва на період до 2025 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні озвучив заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Ігор СОКОЛОВ на засіданні містобудівної ради.

«Я пропоную взяти матеріали концепції за основу, допрацювати, врахувавши зауваження», - сказав він.

При цьому заступник міністра рекомендував Київській міській державній адміністрації допрацювати концепцію з урахуванням зауважень рецензента – інституту «Діпромісто».

Він рекомендував Головному управлінню містобудування та архітектури КМДА сформувати єдиний перелік питань, консолідувавши в ньому зауваження експертів і громадськості, які необхідно внести в концепцію. При цьому І.СОКОЛОВ рекомендував головному архітектору Києва Сергію ЦЕЛОВАЛЬНИКУ з`ясувати правильність проведення громадського обговорення цієї концепції.

Представляючи концепцію на засіданні містобудівної ради, начальник управління генплану Центру містобудування та архітектури Тетяна НЕЧАЄВА повідомила, що прогнозоване збільшення території Києва з 83,6 тис. га до 143,4 тис. га є неможливим, тому необхідно переглянути ресурсну оцінку території й розміщення будівництва в Києві.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, на сьогодні чисельність постійного населення столиці становить 2,74 млн. осіб, чисельність фактичного населення становить більше 3,1 млн. осіб. За прогнозами інституту, на початок 2026 року чисельність населення Києва становитиме 3,1-3,3 млн. осіб, фактичного населення – 3,7-3,9 млн. осіб, чисельність населення Києва й приміських територій – 4,1-4,4 млн. жителів (фактичного населення – до 4,7 млн. жителів).

Т.НЕЧАЄВА зазначила, що обсяг територіальних ресурсів у межах Києва для житлової і громадської забудови становить до 6397,2 га, зокрема для розміщення комерційної забудови та інших окремо розташованих об`єктів багатофункціональної громадської та ділової забудови площею - 1,84 тис. га. Їх будівельна ємність становить 59 млн. кв. м загальної площі об`єктів будівництва під житлову, громадську, ділову та іншу забудову.

Вона уточнила, що концепцією передбачається до 2025 року будівництво в столиці 28 млн. кв. м житла, зокрема добудова незавершеного будівництва загальною площею 4,2 млн. кв. м. При цьому загальна площа житлового фонду становитиме 85,1 млн. кв. м, а житлова забезпеченість становитиме 26-27 кв. м на людину. Зокрема, будівництво зазначеного обсягу житла передбачається за рахунок забудови територій вільних і умовно вільних земельних ділянок (Осокорки, Позняки, Коцюбинське, вул. Ломоносова), комплексної реконструкції застарілого житлового фонду (Соцмістечко, квартал по вул. Маршала Гречка), котеджної забудови в існуючих районах садибної забудови (Чапаївка, Жуляни, Троєщина, Бортничі), на сільськогосподарських та інших територіях, зміни функціонального призначення промислово-комунальних територій.

При цьому сельбищна ємність територій приміської зони в межах Великої кільцевої дороги оцінюється в близько 20 млн. кв. м (з урахуванням існуючого житлового фонду) в містах і до 77,8 млн. кв. м на територіях сільських рад. Загалом обсяги житлового фонду на сельбищних територіях у Київській агломерації (включаючи Київ, міста, селища, села, котеджні містечка) можуть становити до 170 млн. кв. м. Зокрема, сьогодні КМДА веде переговори з Київською ОДА про формування великого житлового масиву «Осокорки Південні».

За даними Центру містобудування та архітектури, на сьогодні обсяги житлового фонду в столиці досягли 58 млн. кв. м і перевищили заплановані діючим генпланом на 2011 рік. Кількість багатоквартирних і садибних житлових будинків становить 34,06 тис. у яких розміщено 1,02 млн. квартир. Середня житлова забезпеченість киян зросла з 18,6 до 20,6 кв. м на одну людину, що значно нижче середнього показника в європейських країнах.

У ході обговорення концепції її рецензент, керівник інституту «Діпромісто» Іван ШПИЛЕВСЬКИЙ висловив думку, що документ потребує серйозного доопрацювання й лише після цього може бути прийнятий. На його думку, слід вирішити питання про розширення Києва за рахунок приміських зон, щоб покрити дефіцит землі для будівництва.

Серйозні зауваження до матеріалів, представлених у концепції, висловив головний архітектор Києва С.ЦЕЛОВАЛЬНИК. Зокрема, він вважає нереальними для виконання заявлені плани щорічного нарощування обсягів будівництва житла до 2 млн. кв. м у 2025 році, ліквідації аварійного житлового фонду й реконструкції застарілого житла.

С.ЦЕЛОВАЛЬНИК вважає, що необхідно провести аналіз земельних ділянок, щодо яких ухвалено рішення Київради в попередні роки, зі скасуванням рішення по тих територіях, які не вписуються в концепцію.

Він також зазначив, що паралельно з роботою над концепцією необхідно корегувати київські містобудівні норми, які на сьогодні застаріли.

У свою чергу заступник голови КМДА Олександр МЕЩЕРЯКОВ повідомив, що київська влада веде переговори з керівництвом Київської області про спільний розвиток проектів будівництва на територіях, що примикають до меж столиці.

За його словами, наступного тижня КМДА має намір підписати меморандум із Київською ОДА про спільну реалізацію інвестпроектів із будівництва в приміських зонах і 15 містах-супутниках Києва.

Концепція стратегічного розвитку столиці після врахування рекомендацій державної експертизи, зауважень і пропозицій містобудівної ради Мінрегіонбуду буде допрацьована й представлена на затвердження сесії Київради у вересні 2010 року. Після затвердження Київрадою концепція стане основою для розробки Генерального плану розвитку Києва та його приміської зони до 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, у серпні в.о. голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження «Про утворення Комітету з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025».

У квітні ц.р. концепцію схвалила архітектурно-містобудівна рада Києва.

У липні ц.р. виконуючий обов`язки начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ заявив, що Концепцію нового генерального плану розвитку Києва до 2025 року планується винести на затвердження Київради максимум у вересні ц.р.