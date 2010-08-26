Кабмін вважає мораторій на подорожчання газу та ЖКП спекуляцією від опозиції

Кабінет міністрів України вважає спекуляцією ініціативу опозиції про введення мораторію на підвищення цін на газ для населення і житлово-комунальні послуги.

Про це сказано в поширеній сьогодні заяві прес-служби Кабінету міністрів України.

"Екс-прем'єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність "переконливою громадською волею" змусити Верховну Раду ухвалити закон про введення з 1 січня 2010 р. мораторію на підвищення ціни на газ для населення і житлово-комунальних тарифів. Спекуляції колишнього прем'єр-міністра на цій темі виглядають тим більше лицемірними, чим більше Ю. ТИМОШЕНКО забуває про те, що вона не вічна опозиція, а усього лише - вчорашній збанкрутілий уряд. І що саме її діяльність у владі призвела до необхідності коригувати ціну на газ", - йдеться у заяві.

Прес-служба вкорте нагадує, що саме уряд Ю. ТИМОШЕНКО, купуючи російський газ по 330 доларів, а продаючи по 50 доларів, покривав різницю позиченими грошима.

"За рахунок позик МВФ ТИМОШЕНКО фактично оплачувала свій передвиборний популізм. При цьому цинічно обманюючи і власний народ, і Міжнародний валютний фонд. Адже в угоді з МВФ, яку особисто ТИМОШЕНКО підписала чорним по білому, зафіксовано її зобов'язання підвищувати ціну на газ для населення і тарифи на житлово-комунальні послуги. Якою ж межею лицемірства і обману здаються її сьогоднішні протести проти власноручно підписаних зобов'язань! Це факт, який спростувати неможливо", - зазначає прес-служба уряду.

У заяві також підкреслюють, що чинний уряд України не збирається вирішувати проблеми зростання ціни на природний газ за рахунок благополуччя громадян і стабільності в країні.

"Чинний уряд планує пом'якшити усі соціальні наслідки, які виникли під час виправлення чужих популістських помилок, за рахунок розвитку реального сектора економіки, нарощування валового продукту, підвищення продуктивності праці, тобто - за рахунок створення можливості для кожного жителя України оплачувати будь-які послуги без зниження рівня життя", - зазначає прес-служба уряду.

"І якщо вже говорити про якісь мораторії, вводити які ТИМОШЕНКО пропонує заднім числом, то чи не краще було б повернутися не на декілька місяців, а на декілька років і заборонити самій собі здійснювати непрофесійні і шкідливі для країни дії"?, - говориться у заяві.

Прес-служба також наголошує, що головною метою уряду є забезпечення зростання реальних прибутків громадян країни. "Країна, виконуючи програму Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, прагне увійти до двадцятки найбільш розвинених країн світу. І зусилля чинного уряду спрямовані на те, щоб це сталося якнайскоріше", - заявляють в уряді.