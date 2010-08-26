Мінрегіонбуд пропонує використати частину держземель під будівництво житла

13:55, 26 серпня 2010
Нерухомість
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Міністерство регіонального розвитку і будівництва пропонує використовувати частину державних земель під будівництво житла.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, така норма буде передбачена в проекті Містобудівного кодексу, який готують до другого читання в парламенті.

Згідно з повідомленням, у кодексі планують врегулювати питання надання земельних ділянок тим, хто бажає будувати житло за власні кошти.

"Необхідно в корені змінити підходи до цього питання. У державі брак коштів, а тільки державних земель ми маємо 3,5 млн. гектарів", - сказав міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА.

Міністр також зазначив, що в планах наступного року виділення в кожному регіоні по 3-4 земельних ділянки під будівництво житла з підведеними за рахунок бюджетних коштів інженерними мережами.

"Області відзвітували про резервування земельних ділянок під будівництво житла, як це передбачено законодавством. На сьогодні зарезервовано 590 земельних ділянок загальною площею 2172 гектари", - сказав він.

У міністерстві розраховують, що за умови належної підтримки пропозиції Мінрегіонбуду, найближчим часом можна розраховувати на позитивні зміни на первинному ринку нерухомості завдяки розвитку будівництва доступного житла.

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