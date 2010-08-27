Симоненко пропонує заборонити підвищення тарифів на комунальні послуги

Народний депутат України Петро СИМОНЕНКО (КПУ) пропонує заборонити підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги і спожиті в побуті природний газ і електроенергію для населення, зафіксувавши їх на рівні тарифів, що діють на 1 серпня ц.р.

Про це йдеться в проекті постанови Кабміну №7052 від 27 серпня ц.р., розміщеному на сайті Верховної Ради.

Депутат пропонує визначити, що витрати на оплату житлово-комунальних послуг, на оплату утримання житла, оплату користування житлом, житлового фонду незалежно від форм власності, придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива не можуть перевищувати 10% від середньомісячного загального доходу сім`ї.

Для утримання тарифів на ЖКП на існуючому рівні пропонується прийняти заходи з переведення об`єктів теплової генерації з газу на альтернативне паливо (вугілля, торф, біопаливо, солому і т.д.), при цьому зафіксувавши ціни на вугілля для населення станом на 1 серпня ц.р.

Також пропонується розглянути питання зменшення тарифів на електроенергію і інші комунальні послуги для населення як компенсацію подорожчання газу, переведення розрахунку спожитого тепла кінцевими споживачами за принципом розрахунку за загальну площу (кв. м) на розрахунок теплової енергії (калорії), впровадження єдиної методики розрахунку тарифів на комунальні послуги (окрім тарифів на електроенергію і газ).

У пояснювальній записці до документа наголошується, що за підрахунками фахівців інституту технічної теплофізики, перехід з газу на вугілля, використання супутніх газів замість природного, заміна водяного опалювання електричним, заміна газу біогазом при першочергових вкладеннях в переобладнання у розмірі 90-100 млрд. грн. дасть щорічну економію 30 млрд. куб. м газу на 53 млрд. грн.