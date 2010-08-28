Коаліція пропонує свій варіант захисту від підвищення цін на газ та ЖКП

У Верховній Раді України зареєстрований проект постанови про соціальний захист населення у зв`язку з формуванням тарифів на газ та житлово-комунальні послуги, внесений коаліцією.

Авторами даного проекту постанови є лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

В той же час текст даного проекту документу не доступний в електронному вигляді. Даний проект постанови буде розглянутий 30 серпня під час позачергового засідання ВР.

При цьому член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ сьогодні зареєстрував проект закону “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію у 2010-2011 роках”.

Законопроектом передбачається на період фінансової кризи, але не раніше, ніж до 31 грудня 2011 року, запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті газ і електроенергію. Пропонується, що житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті газ і електроенергія оплачуються населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом міністрів України, Національною комісією з питань регулювання електроенергетики і органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, за станом на 31 липня 2010 року.