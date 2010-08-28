Уряд планує провести інвентаризацію житлового фонду

Кабінет міністрів України планує провести інвентаризацію житлового фонду. Про це в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня” (№ 31 (811) від 28 серпня - 3 вересня 2010 року) сказав віце-прем’єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ.

“Потрібно провести інвентаризацію житлового фонду. Що ж до будинків від 50 років і старіших, особливо побудованих методом панельного домобудівництва, до п’яти поверхів, то вони підлягають розбиранню, бо модернізувати їх немає ніякого сенсу”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Другим кроком у цьому напрямку, за словами представника уряду, повинно бути переобладнання будинків, які після інвентаризації не будуть знесені. “Наприклад, модель вентильованого фасаду із повною заміною вікон, із котельнею на даху будинку дає подвійну економію газу. Для такого переобладнання потрібно брати довгострокові кредити, залучати приватний капітал. У нас вистачить політичної волі, щоб це зробити”, - наголосив Б.КОЛЕСНІКОВ.