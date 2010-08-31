Колесніков: Україна витратить на підготовку до Євро-2012 не більше 5 млрд. євро

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що Україна витратить не більше 5 млрд. євро на підготовку до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Таке припущення Б.КОЛЕСНІКОВ висловив в інтерв`ю "Газете по-киевски" (№ 162 від 31 серпня 2010 року).

"Річ у тому, що не всі заплановані дороги будуть побудовані – не встигаємо за термінами. Прокладемо тільки найнеобхідніші шляхи: до аеропортів, стадіонів, готелів, що примикають до державного кордону. А також навколо приймаючих міст і населених пунктів, пов`язаних з місцями проживання. Таких як Трускавец, Святогорськ. Думаю, вкладемося в 5 млрд. євро", - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас віце-прем`єр не став прогнозувати можливі обсяги прибутку від проведення Євро-2012. "Україну відвідають не менш як 750 тисяч гостей. Хто зможе достовірно відповісти на питання, скільки кожний з них витратить? А те, що ПАР залишилася без прибутку – необ`єктивно. Не можна підходити до цього питання, підраховуючи лише прибуток і збитки! Наприклад, до 2012 року країна Україна одержить 4 нових аеропорти. За 20 років Незалежності, за винятком Маріуполя, у нас не побудовано жодного повітряного порту! Плюс з`являться два нові стадіони, три кільцеві дороги, транспортні розв`язки", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше вартість підготовки України до Євро-2012 оцінювалася в суму 6,5 млрд. євро.