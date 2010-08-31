Українці оплатили ЖКП на 101,9%

Жителі України в січні-липні цього року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 18 млрд. грн., що становить 101,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Івано-Франківській, Сумській і Київській областях (112,7-109,3%), найнижчий – у Севастополі і Одеській області (67,3% і 93,3%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в липні ц.р. збільшилися на 0,3%, порівняно з липнем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 186,5 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у липні зменшилася на 3,9%, порівняно з червнем поточного року, і на початок серпня становила 10 млрд. 044 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4 місяці. Зменшення заборгованості відбулося у всіх регіонах країни, окрім Києва і Севастополя.

Зокрема, в червні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання – 31,6% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 27,3%, за вивезення побутових відходів - 22,9%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 21,4%, за газопостачання – 19,8%.

У січні-липні ц.р. населення сплатило за електроенергію 4 млрд. 300,8 млрд. грн., що становить 133,4% нарахованих за цей період сум. Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Одеській, Закарпатській і Херсонській областях (195,7-191,5%) з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, найнижчий – у Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській областях (77%-93,4%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок серпня становила 2 млрд. 788,1 млн. грн.

У січні-липні населення уклало 53,4 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 107,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 106,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України в 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% нарахованих за цей період сум.