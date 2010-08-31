Українці оплатили комунальні послуги на 101,9%

Жителі України в січні-липні поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 18 млрд. грн., що складає 101,9% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Вінницькій, Івано-Франківській, Сумській і Київській областях (112,7-109,3%), найнижчий - у Севастополі та Одеській області (67,3% і 93,3%, відповідно).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в липні збільшилися на 0,3%, у порівнянні з липнем 2009 року, і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год) склали 186,5 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в липні зменшилася на 3,9%, порівняно з червнем поточного року, і на початок серпня склала 10 млрд. 044 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 4 місяці. Зменшення заборгованості сталося в усіх регіонах країни, окрім Києва та Севастополя.

Зокрема, у червні заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалювання і гаряче водопостачання - 31,6% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 27,3%, за вивезення побутових відходів - 22,9%, за централізоване водопостачання і водовідведення - 21,4%, за газопостачання - 19,8%.

У січні-липні населення сплатило за електроенергію 4 млрд. 300,8 млрд. грн., що складає 133,4% нарахованих за цей період сум. Серед регіонів найвищий рівень оплати електропостачання спостерігався в Одеській, Закарпатській і Херсонській областях (195,7-191,5%) з урахуванням погашення боргів попередніх періодів, найнижчий - у Чернігівській, Житомирській, Сумській і Полтавській областях (77% - 93,4%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок серпня складала 2 млрд. 788,1 млн. грн.

У січні-липні населення уклало 53,4 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 107,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 106,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України у 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що складає 92,4% від нарахованих за цей період сум.