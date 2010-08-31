Депутат: Кабмін планує забирати житло за несвоєчасну оплату ЖКП

Уряд Миколи АЗАРОВА ініціює ухвалення законопроекту, який дозволить відбирати у громадян житло за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

Про це заявив міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Він повідомив, що відповідним урядовим законопроектом, який Верховна Рада розглядатиме на початку чергової сесії парламенту пропонують з 1 січня 2011 року відмінити тимчасову заборону на стягування з громадян пені за несвоєчасну сплату житлово-комунальних послуг.

За словами А. ПАВЛОВСЬКОГО, чинним законодавством передбачено, що така заборона діє до моменту існування в державі заборгованості з виплати заробітної плати, пенсії та стипендії.

"З приходом до влади ЯНУКОВИЧА і АЗАРОВА ця заборгованість тільки росте, зокрема, упродовж останніх місяців вона збільшилася більш ніж на 300 млн. грн., особливо в Донецькій, Луганській і Харківській областях - які традиційно підтримують Партію регіонів", - сказав він.

А. ПАВЛОВСЬКИЙ також зазначив, що, за офіційними даними уряду, населення розраховується за газ і житлово-комунальні послуги більш ніж на 85%, у той же час заборгованість підприємств теплокомуненерго за газ складає близько 60%.

"Виникає питання: куди зникає різниця у 25%? У чиїх кишенях опиняються мільярди гривень"?, - сказав він.

Міністр праці і соціальної політики опозиційного уряду також нагадав, що уряд М. АЗАРОВА підвищив ціну на газ для населення на 50% цього року і ще на 50% планує підняти в наступному. В той же час, за словами А. ПАВЛОВСЬКОГО, є інформація, що облгази, які належать бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, заборговували за газ 10 млрд. грн..

"Так може було б краще уряду АЗАРОВА стягувати заборгованість з ФІРТАША, ніж дерти три шкури і брати пеню з людей, яким вони затримують заробітну плату"?, - запитав А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він сказав, що відредагований "регіоналами" Цивільний кодекс дозволяє у разі несвоєчасної сплати за житлово-комунальні послуги і несплати пені вилучати житло громадян.

"Тобто, замість того, щоб надавати допомогу малозабезпеченим верствам населення і пенсіонерам, уряд АЗАРОВА навпаки викидатиме їх на вулицю, і в країні разом зі зростаючою армією безробітних виросте кількість бездомних громадян", - резюмував А. ПАВЛОВСЬКИЙ.