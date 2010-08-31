МінЖКГ прогнозує подорожчання тепла в Україні на 25% через ріст цін на газ

Міністерство з питань житлово-комунального господарства прогнозує подорожчання теплової енергії в Україні на 25% у зв'язку зі зростанням цін на газ.

Такі розрахунки оприлюднив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Сергій ЗИМІН, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

"У тарифі на теплову енергію газова складова приблизно займає 53%. Якщо брати до уваги лише газову складову, то, за нашими розрахунками, тариф на теплову енергію у зв'язку з подорожчанням газу, має бути збільшений приблизно на 25% ", - сказав він.

С. ЗИМІН зазначив, що усім підприємствам теплокомуненерго доручено підготувати економічно обгрунтовані розрахунки витрат в умовах подорожчання газу з 1 серпня цього року. Ці розрахунки повинні перевірити інспекції з контролю за цінами, а потім підприємства повинні надати ці розрахунки в Національну комісію регулювання електроенергетики, яка до 1 січня прийматиме рішення про встановлення тарифів на одну гігакалорію теплової енергії, про встановлення тарифів на водопостачання і водовідведення.

Заступник міністра ЖКГ уточнив, що органи місцевого самоврядування на основі тарифу на теплову енергію за спеціальними формулами розраховуватимуть вартість послуг - подачі гарячої води і централізованого опалювання на 1 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) своїми постановами від 13 липня 2010 року збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання і гаряче водопостачання населення.