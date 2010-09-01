Київ у липні 2009 року продав 80% акцій «Київміськбуду» - Генпрокуратура

Головне управління комунальної власності Києва Київської міської державної адміністрації 29 липня 2009 року продало 52 910 760 простих іменних акцій (80%) АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон».

Про це йдеться в постанові Господарського суду Києва про початок провадження у справі №11/304 від 20 серпня 2010 року, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Генеральна прокуратура звернулася до суду на користь Київської міської ради і Головного управління комунальної власності КМДА до ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр», ТОВ «Адрем» про визнання недійсним договору № Д-2009/07/29, укладеного 29 липня 2009 року між ДУ комунальної власності КМДА і ТОВ «ФК «Новий регіон» про купівлю-продаж 52 910 760 акцій ХК «Київміськбуд» і застосування наслідків його недійсності.

У позові також зазначається, що ТОВ «ФК «Новий регіон» має повернути зобов`язання (80% акцій «Київміськбуду») за актом прийомки-передачі територіальній громаді Києва в особі ДУ комунальної власності КМДА. При цьому реєстратори – ТОВ «Компанія «Термінал-Реєстр» і ТОВ «Адрем» – мають внести записи до систем реєстру власників іменних цінних паперів «Київміськбуду» про перехід у власність Київської міськради 52 910 760 акцій.

Суд вважає за доцільне залучити до участі у справі ХК «Київміськбуд» як третю сторону.

Разом з поданим позовом Генпрокуратура також подала заяву про вжиття заходів для забезпечення позову шляхом накладення арешту на придбані за оскаржуваним договором акції та заборону здійснювати будь-які дії.

Суд ухвалив рішення почати провадження у цій справі і прийняти позов до розгляду, а також залучити ХК «Київміськбуд» як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів.

Розгляд справи призначено на 16 вересня цього року. Явка представників усіх сторін обов`язкова.

Як повідомляв УНІАН, номінальним утримувачем пакета акцій у розмірі 52 953 730 штук, що становить 80,0649% від загальної кількості голосуючих акцій в статутному капіталі АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» станом на 16 серпня ц.р. є ТОВ «Фондова спілка «Україна».

АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» у зв`язку з відмовою реєстратора в односторонньому порядку від ведення реєстру розірвав договір з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ТОВ «Компанія «Термінал-реєстр». З 6 серпня ведення реєстру передане тимчасовому реєстроутримувачу ТОВ «Адрем».

Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) на шість місяців заборонила вносити зміни в системи реєстрів власників і системи депозитарного обліку акцій АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд». Рішення ухвалене за розпорядженням Генпрокуратури.

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню і захопленню підприємств при Кабінеті міністрів України доручила 28 липня перевірити, кому належать акції «Київміськбуду», у зв`язку з інформацією, що з`явилася в ЗМІ, про зміну власників компанії.

12 серпня ц.р. ДКЦПФР заявила, що проводить перевірку АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» на предмет відчуження ним або компаніями, що входять до його складу, майна шляхом зміни власників.

Голова ДКЦПФР Дмитро ТЕВЕЛЄВ також пояснив, що дії, зокрема, щодо заборони обігу акцій «Київміськбуду» і ряду інших організацій, комісія здійснювала в рамках розслідування, що проводиться Генеральною прокуратурою України.

У коментарі УНІАН президент «Київміськбуду» Василь МОЖАР припустив, що 80% акцій холдингу, які перебували у власності Київської міської ради, продано групі нерезидентів України.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді та перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві та 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.