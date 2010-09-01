Котеджі під Києвом у серпні подешевшали на 0,73%

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні у серпні 2010 року знизилася на 0,73% (7 дол.) - до 961 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,6 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Як сказано у повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 1,11% (14 дол.) - до 1272 дол./кв. м при середній ціні 202,3 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зниження вартості котеджів зафіксоване в Бориспільському районі - на 0,59% (8 дол.) - до 1343 дол./кв. м, Києво-святошинському - на 0,54% (7 дол.) - до 1346 дол./кв. м, Макарівському - на 0,48% (4 дол.) - до 901 дол./кв. м, Бородянському - на 0,64% (6 дол.) - до 894 дол./кв. м, Фастівському - на 0,91% (4 дол.) - до 487 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому - на 0,77% (3 дол.) - до 407 дол./кв. м, Кагарлицькому районі - на 0,72% (5 дол.) - до 623 дол./кв. м, Обухівському районі - на 0,61% (9 дол.) - до 1476 дол./кв. м, Васильківському районі - на 1,15% (11 дол.) - до 918 дол./кв. м, Броварському - на 1,04% (10 дол.) - до 932 дол./к в. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) в Київському регіоні в липні 2010 року знизилася на 1,14% (11 дол.) - до 968 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,6 тис. дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні містечка не включено).