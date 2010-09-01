Вторинка Дніпропетровська у серпні подешевшала на 0,37%

На вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир у серпні знизилася на 0,37%, або 4 дол., - до 1126 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Ленінський район з середнім показником 877 дол./кв. м, найдорожчим - Жовтневий, де середня ціна продажу склала 1362 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла спостерігалося в районі Кіровському - на 0,31% (4 дол.) - до 1 160 дол., Червоногвардійському - на 0,78% (9 дол.) - до 1 185 дол., Жовтневому - на 0,23% (3 дол.) - до 1 362 дол., Ленінському - на 0,94% (8 дол.) - до 877 дол., Самарі - на 0,83% (8 дол.) - до 930 дол., Індустріальному - на 0,35% (3 дол.) - до 957 дол., Бабушкінському - на 0,19% (2 дол.) - до 1 294 дол. та Амур-Нижньодніпровському - на 0,37% (3 дол.) - до 934 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Дніпропетровська середня вартість 1-3-кімнатних квартир за 6 місяців 2010 року виросла на 8,72%, або 91 дол., - до 1 136 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.