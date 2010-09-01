Вторинка Донецька у серпні подешевшала на 0,23%

На вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в серпні 2010 року знизилася на 0,23%, або 3 дол., - до 1 162 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії "SV Development".

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Петрівський район з середнім показником 740 дол./кв. м, найдорожчим - Ворошилівський, де середня ціна продажу склала 1 485 дол./к в . м .

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 кв. м житла відбулося у Ворошилівському - на 0,04% (1 дол.) - до 1485 дол., Київському - на 0,18% (2 дол.) - до 1230 дол., Калининському - на 0,19% (2 дол.) - до 1145 дол., Кіровському - на 0,40% (3 дол.) - до 852 дол., Петрівському - на 0,70% (5 дол.) - до 740 дол./кв. м, Пролетарському - на 0,99% (9 дол.) - до 881 дол., Ленінському - на 0,54% (5 дол.) - до 946 дол. та районі Куйбишевському - на 0,48% (5 дол.) - до 955 дол.

При цьому стабілізація вартості 1 кв. м житла сталася в Будьонівському районі - на рівні 917 дол.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Донецька середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир в липні 2010 року знизилася на 0,33%, або 4 дол., - до 1 164 дол./кв. м; за 6 місяців 2010 року виросла на 6%, або 66 дол., - до 1 168 дол./кв. м.

У компанії зазначають, що усі ціни вказані за результатами реальних угод.

Довідка УНІАН. Компанія "SV Development" з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.