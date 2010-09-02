Азаров доручив Мінпраці змінити порядок надання субсидій

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству праці і соціальної політики внести зміни в порядок надання житлових субсидій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М. АЗАРОВ дав сьогодні міністрові праці і соціальної політики Василю НАДРАЗІ на засіданні уряду.

"Доручаю міністрові праці і соціальної політики на найближче засідання уряду подати зміни до порядку оформлення субсидій з тим, щоб ліквідовувати слабкі місця реалізації програми з метою посилення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян", - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, нова система надання житлових субсидій повинна запрацювати з початком опалювального сезону "чітко, як годинник".