Азаров доручив Мінпраці змінити порядок надання субсидій
14:52, 02 вересня 2010Нерухомість
0
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству праці і соціальної політики внести зміни в порядок надання житлових субсидій.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення М. АЗАРОВ дав сьогодні міністрові праці і соціальної політики Василю НАДРАЗІ на засіданні уряду.
"Доручаю міністрові праці і соціальної політики на найближче засідання уряду подати зміни до порядку оформлення субсидій з тим, щоб ліквідовувати слабкі місця реалізації програми з метою посилення соціального захисту найбільш незахищених категорій громадян", - сказав М.АЗАРОВ.
За його словами, нова система надання житлових субсидій повинна запрацювати з початком опалювального сезону "чітко, як годинник".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter