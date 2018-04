Керівництво «Київміськбуду» повідомило, хто володіє холдингом

Інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd. стали власниками 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії з посиланням на лист від нових інвесторів від 1 вересня ц.р., адресований президенту «Київміськбуду» Василю МОЖАРУ.

Згідно з повідомленням, керівники трьох зарубіжних компаній висловили намір зустрітися з В.МОЖАРОМ для обговорення питань стратегічного розвитку холдингу.

«У документі акцентується увага на тому, що всі нові акціонери холдингу є інвестиційними компаніями. Відповідно, вони як портфельні інвестори не мають наміру брати безпосередньої участі в оперативному управлінні бізнесом, обмежуючись загальним виробленням стратегічних установок із керівництвом АТ ХК «Київміськбуд» і присутністю в наглядовій раді», - йдеться в прес-релізі.

За словами першого віце-президента АТ ХК «Київміськбуд» Дмитра ГУЛЕНКА, попередньо провести зустріч з інвесторами планується наступного тижня, після повернення В.МОЖАРА із закордонного відрядження.

«Ми отримали запрошення на зустріч і, безумовно, зацікавлені в її швидкому проведенні – перш за все з метою обговорення формату взаємодії, стратегії розвитку холдингу, інвестиційної програми. А також перспектив залучення «дешевих» кредитів від західних фінансових установ, використовуючи які ми матимемо можливість здешевити житло, яке будує холдинг, і навіть розглянути можливість кредитування фізичних осіб», - сказав він.

Д.ГУЛЕНКО також зазначив, що компанія сподівається, що нові інвестори допоможуть залучити додаткові фінансові ресурси, які дозволять компанії уникнути залежності від майбутніх продажів і збільшити обсяг будівництва доступного житла.

Перший віце-президент холдингу додав, що компанія продовжує працювати в нормальному режимі й виконає всі зобов`язання перед своїми покупцями.

"Ще раз підкреслюю, незалежно від будь-яких зовнішніх обставин, ми виконаємо всі свої зобов`язання перед людьми, для яких будуємо квартири. А це тисячі осіб, включаючи постраждалих від афери "Еліта-Центр". Крім того, ми сподіваємося, що іноземні інвестиції, реципієнтами яких ми стали, вже в найближчому майбутньому дозволять збільшити кількість об`єктів, що будуються, й розширити нашу резервну програму", - додав Д.ГУЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЄВ 2 вересня заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансової компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв`язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

Водночас голова ДКЦПФР зазначив, що згідно з угодою про купівлю комунального пакета "Київміськбуду" від 27 липня 2009 року, "Новий Регіон" повинен був продати його протягом року.

Д.ТЕВЕЛЄВ також повідомив, що в ході перевірки правильності перереєстрації комунального пакета акцій реєстратором "Термінал-Реєстр" виникає сумнів у наявності повного обсягу документів, необхідних для реєстрації, зокрема, в повноважності осіб, які підписували документи, і йому важко оцінити шанси повернення пакета акцій у комунальну власність.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста й повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України в позові від 20 серпня 2010 року просить Госпсуд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов`язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" – ТОВ "Компанія "Термінал-Реєстр" і ТОВ "Адрем" – повернути акції Києву.

ДКЦПФР із 6 серпня на виконання розпорядження Генпрокуратури припинила на шість місяців обіг акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.