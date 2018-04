Суд дозволив провести в Експобанку і банку Хрещатик виїмку документів щодо Київміськбуду

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України здійснити в «Експобанку» і банку «Хрещатик» (обидва - Київ) виїмку документів, що стосуються рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» у рамках досудового розслідування справи про продаж 80% акцій АТ «ХК «Київміськбуд».

Відповідне рішення закріплене двома постановами суду - № 4-3229/10 і № 4-3230/10 - від 2 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, голова Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР) України Дмитро ТЕВЕЛЄВ 2 вересня 2010 року заявив, що муніципальний пакет акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у розмірі 80% було продано на аукціоні на Українській універсальній торговій біржі фінансовій компанії "Новий регіон" за 114 млн. 75 тис. грн.

За його словами, комісії не вдалося відстежити подальшу долю акцій "Київміськбуду" у зв`язку з відсутністю "Нового регіону" і ФС "Україна" за місцем реєстрації, а також звітності від цих компаній.

Того ж дня, 2 вересня 2010 року, у прес-службі "Київміськбуду" повідомили, що власниками 80% акцій холдингу стали інвестиційні компанії Atima Ltd., Investion Ltd. і Akvista Ltd.

Раніше перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявив про намір київської влади відстояти інтереси міста й повернути 80% акцій АТ "ХК "Київміськбуд" у власність міської громади.

Генпрокуратура України у позові від 20 серпня 2010 року просила Господарський суд Києва визнати договір Головного управління комунальної власності КМДА із ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» (Київ) від 29 липня 2009 року про продаж 80% акцій АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" недійсним і зобов`язати "Новий регіон", а також реєстраторів "Київміськбуду" – ТОВ "Компанія "Термінал-Реєстр" і ТОВ "Адрем" – повернути акції Києву.

ДКЦПФР із 6 серпня на виконання розпорядження Генпрокуратури припинила на шість місяців обіг акцій "Київміськбуду".

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді й перебували в управлінні Київської міськдержадміністрації.