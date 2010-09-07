Уряд планує скоротити до 60 днів термін видачі дозволів на початок будівництва

Уряд планує скоротити термін видачі дозволів на початок будівництва до 60 днів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, виступаючи на всеукраїнському форумі партії «Сильна Україна» в Києві.

С.ТІГІПКО нагадав, що сьогодні, аби розпочати будівництво на території України потрібно витратити 475 днів на збір всіляких дозволів, тоді як в світі в середньому на це йде 250 днів, а, наприклад, в Грузії лише 50 днів. Тому ним була створена робоча група, до якої були залучені кращі експерти для того, аби максимально скоротити цей строк.

«60 днів це все, що ми можемо дати на українську бюрократію», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, в уряді також продовжується робота щодо скорочення видів ліцензування в різних галузях. За його словами, на сьогоднішній день знято 1600 видів ліцензування з більш як 2 тисяч, які існували на початку року. І в першу чергу, за словами С.ТІГІПКА, це стосується сфери будівництва. «Сьогодні залишилось 165 і треба продовжувати скорочувати», - сказав він.

Крім того, він повідомив, що сьогодні розроблений законопроект про скорочення перевіряючих органів з 79 до 40 – за кількістю органів виконавчої влади.