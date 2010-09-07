Тернопільщина одержала з держбюджету 11,5 млн. грн. для завершення будівництва соцоб’єктів

Тернопільщині виділили з держбюджету 11,5 млн. грн. для завершення будівництва соціальних об’єктів області.

Як повідомив голова облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК, ці кошти буде направлено на добудову школи у в Борщівському районі (4,5 млн. грн.), в Підволочиському районі (3 млн. грн.) та в Зборівському районі. Також за рахунок отриманих коштів буде модернізовано тепломережу та мережу водопостачання райцентру Козова. «Це йдеться про ті об’єкти, які ми можемо закінчити вже цього року», – уточнив М.ЦИМБАЛЮК.

Невдовзі, за його словами, буде визначено підрядників та окреслено темпи виконання робіт.

«Вважаю, що до цих робіт потрібно залучати місцевих підрядників, щоб жителі Тернопільщини мали робочі місця, а кошти поступили б до місцевих бюджетів всіх рівнів. Уряд виконав свої зобов’язання, тепер наше завдання – якісно і вчасно виконати ці об’єми», – підсумував голова ТОДА.