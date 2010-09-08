МінЖКГ ініціює законодавчі зміни, направлених на збільшення кількості ОСББ

Міністерство житлового господарства України має намір ініціювати ряд змін до законодавчих актів, направлених на збільшення кількості об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як повідомляється в прес-релізі МінЖКГ, про це йшлося в ході круглого столу на тему: “Шляхи вирішення основних проблемних питань створення і діяльності ОСББ”, який відбувся 7 вересня в міністерстві.

Зокрема, з метою створення сприятливих умов діяльності ОСББ МінЖКГ пропонує внести зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців", де прямо передбачити звільнення ОСББ від необхідності включати в статут відомості про його членів і нотаріально засвідчувати їхні підписи. Міністерство також пропонує ініціювати внесення змін до Закону України "Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку", якими передбачити невід`ємність права участі в ОСББ від права власності на приміщення в багатоквартирному будинку, де таке об`єднання створене. На круглому столі було запропоновано внести зміни в Закон України "Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку", щоб прямо передбачити можливість створення одного ОСББ на декілька будинків.

За даними МінЖКГ, станом на 1 серпня 2010 року в Україні сформовано 11 тис. 144 ОСББ, більше 900 з яких - поточного року. Програмою реформування і розвитку ЖКГ в 2010 році поставлено завдання збільшити кількість ОСББ до 11 тис. 215 одиниць.

«В цілому програма реформування і розвитку ЖКГ передбачає поетапне зростання кількості об`єднань співвласників багатоквартирних будинків до 45 тис. 530 об`єднань до 2014 року. Темпи створення об`єднань співвласників багатоквартирного будинку різні.

Найактивніші міста – Дніпропетровськ і Вінниця. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України всіляко сприяє процесу створення ОСББ: на 2011 р. МінЖКГ підготувало бюджетну заявку в цілому за програмою реформування на суму 5 млрд. 900 млн. грн., в т.ч. на підтримку ОСББ - 2 млрд. 60 млн. грн. Крім того, зараз підготовлено законопроект про внесення змін до закону про ОСББ, який вже пройшов перше читання», - наводить прес-служба слова заступника міністра ЖКГ Віталія ШАПОВАЛЕНКА.