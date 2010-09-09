У Києві понад 500 будинків залишилися без гарячої води через пошкодження трубопроводу
У Києві споживачі частини Голосіївського, Печерського і Дніпровського районів залишилися без гарячого водопостачання через пошкодження магістрального трубопроводу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АЕК «Київенерго».
Зокрема, 8 вересня, біля будинку № 28 на бульварі Дружби народів сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм, який приєднаний до ТЕЦ-5.
Припинено подачу гарячої води 556 споживачам, з яких: 401 житловий будинок, 99 відомчих будівель, 13 лікарень і 43 дитячих заклади.
З 17.00 8 вересня, після отримання відповідних дозволів і з`ясування точного місця пошкодження, фахівці «Київенерго» ведуть відновлювальні роботи.
«Причиною масштабного пошкодження магістрального трубопроводу стала зношеність мереж», - зазначається у повідомленні.
Відновити гаряче водопостачання з причини складності робіт планується не раніше 10 вересня.