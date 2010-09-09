Азаров: треба бути готовими до можливого підвищення тарифів на ЖКП

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ закликає не займатися політичними спекуляціями навколо можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив у своєму виступі на засіданні Ради регіонів, яке проходить в м. Буча Київської області.

Прем'єр-міністр у черговий раз наголосив, що рішення уряду про підвищення цін на газ для населення на 50% не мало альтернативи.

У той же час він підкреслив, що у зв'язку з цим процес формування нових тарифів на послуги житлово-комунального господарства є непростим.

"Ми не хочемо йти на механічне підвищення тарифів. Ми повинні для кожної області, для кожного регіону отримати свою базу для формування тарифів. Скільки цей процес продовжиться - як тільки він буде завершений - відповідне рішення буде прийнято", - зазначив М. АЗАРОВ.

У той же час він підкреслив, "зараз спекулювати на темі підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке ще не відбулося, - це просто політичні спекуляції".

"Ні в одному місті, ні в одній області тарифи на житлово-комунальні послуги не підвищені на сьогодні. І це є правдою", - заявив прем'єр-міністр.

Водночас, сказав прем'єр-міністр, необхідно бути готовими до можливого рішення щодо підвищення житлово-комунальних тарифів.

"Тобто необхідно максимально підготувати наших людей до оформлення субсидій і реалізації інших рішень, які дозволять нам не втратити купівельну спроможність наших людей", - заявив М. АЗАРОВ.