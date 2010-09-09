ВР внесла зміни до закону щодо будівництва

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» щодо подовження терміну дії заходів підтримки будівництва житла".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону проголосували 274 народні депутаті з 425 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом встановлюється, що до 1 січня 2013 року різниця, що виникає між ставкою за пільговими кредитами та поточною ринковою ставкою, компенсується за рахунок державного бюджету і не може більш як на два відсотки перевищувати рівень облікової ставки Національного банку України. Договори оренди землі, укладені до набрання чинності цим Законом на земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для будівництва багатоквартирних житлових будинків (у тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями), підлягають поновленню на тих самих умовах, що були передбачені цими договорами, на строк, необхідний для введення об’єкта в експлуатацію. Укладення додаткової угоди про поновлення договору оренди землі здійснюється орендарем і уповноваженим керівником органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування без прийняття рішення органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі. Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення має бути укладена сторонами у десятиденний строк після подачі заяви забудовником. Відмова, зволікання та бездіяльність з укладенням додаткової угоди до договору оренди землі можуть бути оскаржені до суду. Фінансування операцій комерційних банків в частині надання громадянам іпотечних кредитів на завершення будівництва житла, що здійснюється відповідно до чинного законодавства, провадиться Державною іпотечною установою за рахунок поповнення у 2011 році їх статутного капіталу. При цьому джерелами поповнення статутного капіталу можуть бути, зокрема, облігації внутрішньої державної позики, які передаються Міністерством фінансів України до статутного капіталу Державної іпотечної установи і можуть викуповуватися комерційними банками та іншими суб`єктами господарювання за номінальною вартістю з дохідністю в розмірі облікової ставки на строк їх обігу.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.