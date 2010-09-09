Експерт: До кінця року середній розмір орендної ставки у торгових центрах Києва досягне 85 дол./кв. м.

До кінця 2010 року середній розмір орендної ставки в торгових центрах Києва досягне 85 дол. за 1 кв. м, без ПДВ і експлуатаційних витрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила журналістам директор департаменту з торгової нерухомості Colliers International Наталія КРАВЕЦЬ.

При цьому вона уточнила, що такий прогноз справедливий для приміщень, які орендуються, в 100-300 кв. м в торгових центрах, побудованих без грубих помилок.

Сьогодні середня орендна ставка складає приблизно 82 дол. за 1 кв. м, в 2009 році середня ціна оренди складала 75 дол. за 1 кв. м, а в 2008 році - 105 дол. за 1 кв.м.

За даними Н.КРАВЕЦЬ, вакантність торгових площ в ТЦ Києва за підсумками І півріччя 2010 року знизилася до 1-1,5%. «Торгова нерухомість вийшла з кризи з найменшими втратами у порівнянні з іншими видами комерційної нерухомості. Спостерігається пожвавлення попиту серед орендарів, поновлюється активність девелоперів, які повернулися до реалізації ряду проектів з будівництва торгової нерухомості в Києві і в містах-мільйонниках», - відзначила експерт.

На її думку, у найближчій перспективі попит на оренду площ у торговій нерухомості буде незначною мірою превалювати над пропозицією.

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, яка надає послуги у сфері комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, які працюють приблизно в 300 офісах у більш ніж 61 країні миру, зокрема, на території СНД і країн Балтії.