Одеська міськрада довела в суді обгрунтованість тарифів на ЖКП

Окружний адміністративний суд Одеської області задовольнив в повному обсязі позов Одеського міськвиконкому до Антимонопольного комітету України про визнання незаконним рішення тимчасової адміністративної комісії АМКУ, яке наказувало органам місцевої влади Одеси відмінити ряд прийнятих ними рішень, що стосувалися встановлення тарифів на послуги з утримування будинків, споруд і прибудинкових територій.

Про це сьогодні повідомили УНІАН в Управлінні інформації Одеської міськради.

"Під час розгляду позову суд встановив, що в основу скасованого рішення АМКУ лягли дані поверхневої процедури перевірки тарифів на території однієї з міських ЖКС без аналізу їх економічної обгрунтованості", - уточнила застепник керівника міськуправління Олена ВАРИЧЕВА.

У АМКУ це рішення суду поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, виїзна адміністративна колегія АМК зобов'язала Одеський міськвиконком відмінити прийняте у 2006 році рішення щодо підвищення тарифів на послуги з утримування будинків і прибудинкових територій. Тарифи мали бути переглянуті до рівня тих, що діяли раніше (0,58 грн. за 1 кв. м), вказувалося у документі. 25 березня 2010 року АМКУ підтвердив своє рішення, яке фахівці міськради визнали необгрунтованим.

У квітні 2010 року Одеська міськрада подала позов в Окружний адміністративний Одеській області з наміром відстояти обгрунтованість діючих тарифів на послуги ЖКГ. За підсумками дослідження фахівці міськради дійшли висновку, що тарифи на комунальні послуги в Одесі покривають їх собівартість на 92%.