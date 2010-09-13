Мінрегіонбуд виступило за продовження програми будівництва доступного житла

Міністерство регіонального розвитку і будівництва виступає за подальший розвиток програми будівництва доступного житла у 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Як зазначив міністр регіонального розвитку і будівництва Володимир ЯЦУБА, подальший розвиток програми будівництва доступного житла в Україні дозволить у 2011 році надати державну підтримку тисячам громадян, увівши в експлуатацію житлові об'єкти, будівництво яких на сьогодні зупинене.

Він наголосив, що міністерство пропрацювало питання соціально-економічного розвитку регіонів на 2011 рік і сформовано перелік з пріоритетних для регіонів об'єктів (об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, інфраструктури). "Реальні потреби регіонів дуже великі. Виходячи з цього, ми наполягаємо на раніше озвученій пропозиції про розподіл коштів на соціально-економічний розвиток пропорційно до чисельності населення у тому або іншому регіоні", - сказав міністр.

В. ЯЦУБА також сказав, що міністерство спільно з місцевими органами влади у кожній області зарезервували по декілька земельних ділянок для будівництва доступного житла.

Крім того, Мінрегіонбуд виступив з ініціативою фінансування програми молодіжного житлового будівництва, що дозволить надати пільгові довгострокові державні кредити молодим сім'ям і самотнім молодим громадянам.