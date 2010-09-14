«Київміськбуд» зацікавлений у виході на IPO на зарубіжних майданчиках після кризи

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» зацікавлена у розміщенні на IPO на зарубіжних майданчиках по завершенню кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Дешеві гроші, які можна одержати на ринок України і Києва, – це дуже цікаво», – сказав він.

В.МОЖАР пояснив, що для виходу на IPO необхідно перейти до міжнародних стандартів організації обліку, пройти внутрішній і міжнародний аудит, визнаний четвіркою кращих аудиторів.

«Ми для себе такий план верстаємо, однак кризовий період минулого року нам не дав можливості зробити цей перший крок. Можливо, наступного року ми вийдемо з цим проектом і почнемо його реалізувати», - додав президент холдингу.

Він уточнив, що в 2011 році компанія розглядає можливість провести внутрішній аудит, перейти на внутрішню систему міжнародних стандартів обліку, привести свої активи до зрозумілих для міжнародних інвесторів стандартів.

«Я думаю, що закінчиться кризовий період, і ми візьмемося за цю справу серйозно», - зазначив В.МОЖАР.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належали київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд», як замовник і генпідрядник, ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.