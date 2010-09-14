ХК «Київміськбуд» очолив рейтинг українських будівельних компаній

РА "Експерт-рейтинг" опублікувало рейтинг стійкості українських будівельних компаній: переміг "Київміськбуд".

* У рейтингу Агентства взяло участь 50 будівельних компаній з 11 міст, які за 2009 рік отримали виручку в розмірі близько 10 млрд. грн. на рік, за 2009 рік виручка компаній, що взяли участь в рейтингу, скоротилася на 8,4%.

* Найнадійнішою будівельною компанією в Україні визнано АТ ХК "Київміськбуд". За даними агентства на початок 2010 року КМБ була найпотужнішою будівельною компанією країни.

* 50 будівельних компаній було відібрано з 200, які повідомили Держкомстат України про свою будівельну спеціалізацію. Агентство наголошує на низькому рівні розкриття інформації компаніями будівельної галузі і часті випадки рекламної активності при нульовій виручці. Агентство рекомендує населенню здійснювати операції на первинному ринку тільки з великими перевіреними часом компаніями.

Переможець рейтингу. Рейтинг стійкості будівельних компаній від РА "Експерт-рейтинг" охоплює 50 компаній, на які, за оцінками агентств, доводиться близько 50% ринку житлового будівництва. Найнадійнішою будівельною компанією України з числа тих, які спеціалізуються на житловому будівництві за підсумками рейтингу визнано АТ ХК "Київміськбуд". Отриманий в результаті досліджень рейтинг - це перша в Україні спроба узагальнити статистичну і фактологічну інформацію про будівельні компанії і скласти незалежну думку про ступінь життєздатності і надійності будівельних компаній у кризовий період.

АТ ХК "Київміськбуд" - одна з небагатьох українських будівельних компаній, яка встигла консолідувати бізнес і тепер демонструє на практиці високий рівень транспарентності. Фінансова звітність холдингу розкривається на регулярній основі в національній системі розкриття інформації. РА "Експерт-рейтинг" також зазначає, що нещодавня зміна акціонерів компанії і процесуальні дії судової влади і правоохоронних органів щодо осіб, які сприяли приватизації КМБ, ніяк не вплинуть на стабільність роботи компанії.

Директор РА "Експерт-рейтинг" Володимир Духненко, коментуючи питання про зміну співвласників КМБ, сказав: "Можливо якби йшлося про банк або страхову компанію зміна акціонерів мала б значення. Для будівельних компаній, де тривалість портфеля проектів іноді доходить до 5 років, а підтримка з боку акціонерів враховується формально, зміна власників ніяк не позначиться на стійкості компанії у довгостроковій перспективі". Також Володимир Духненко висловив упевненість, що і держава, соціальні проекти якої (реконструкція НСК "Олімпійський", будівництво житла для жертв "Еліта-центр") реалізує холдинг, і приватні власники КМБ зацікавлені у стабільності, що само по собі є кращою гарантією для інвесторів у будівельні проекти ВАТ "Київміськбуд".

Президент АТ ХК "Київміськбуд" Василь Можар за свого боку сказав: "Дуже приємно отримати таку високу оцінку незалежних авторитетних експертів. "Київміськбуд" усі 55 років своєї історії створював передумови для того, щоб навіть у скрутні кризові часи залишатися островом стабільності для українців, котрі хочуть придбати житло і бути упевненими в порядності і професіоналізмі забудовника. Тому я хочу подякувати колективові холдингу, який своєю важкою і добросовісною працею завоював високе звання найнадійнішої будівельної компанії України. А також запевнити нинішніх і потенційних інвесторів будівництва наших об'єктів, що "Київміськбуд" не лише працює в нормальному режимі, але і має дуже амбітні плани розвитку на майбутнє. Ми виконаємо усі зобов'язання перед нашими інвесторами, а також перед державою щодо реконструкції НСК "Олімпійський" та інших соціальних програм. І сподіваємося вже найближчим часом істотно збільшити портфель проектів будівництва доступного житла ".

Інші учасники. До першої п'ятірки найстійкіших будівельних компаній України також увійшли: Інтергал-буд (Львів), Житло-Інвест (Київ), Стікон (Одеса), Фірма Т. М. М. (Київ). Агентство характеризує названі компанії як такі, які можуть виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. При цьому слід брати до уваги, що рейтингова оцінка не гарантує термінів виконання робіт або їх якості. Основними чинниками при оцінці були показники фінансової звітності компаній, масштаб їх роботи, кількість зданих об'єктів і наявність державної підтримки. Окрім названих компаній ще 9 були визнані агентством операторами ринку з найвищим рівнем стійкості. Повний перелік компаній і їх рейтингових оцінок можна знайти на Web -сайті РА "Експерт-рейтинг" (http://expert-rating.com/).

Інформаційна довідка:

АТ ХК "Київміськбуд" - найбільша будівельна компанія України. У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких "Київміськбуд" володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств і 51 підприємство, - на правах асоційованих членів. За підсумками 2009 року холдингова компанія "Київміськбуд" як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 55 тис. кв. м житла.

Рейтингове Агентство "Експерт-рейтинг" є провідним оператором ринку добровільного рейтингування в Україні. Рейтинг стійкості будівельних компанії виконаний за замовленням авторитетного ділового видання "Експерт". Серед клієнтів Агентства також найбільші банки України, страхові компанії, компанії з управління активами і колекторні компанії, а також міжнародні перестрахувальні компанії. З червня 2010 РА "Експерт-рейтинг" визнано ДКЦПФР уповноваженим агентством (Свідоцтво № 5 від 09.06.2010 про включення в державний реєстр уповноважених рейтингових агентств).

Рейтинг будівельних компаній. Фахівці РА "Експерт-рейтинг" відібрали для рейтингування компанії, які мали завершені проекти в житловому будівництві або виставляли на продаж ще не завершені об'єкти. Потім перелік підприємств був обмежений провідними забудовниками, які розкрили перед інвесторами свою звітність. Крім того, зі списку виключили компанії -"двійники", що виникають в ситуаціях, коли одним і тим же будівельним проектом займається декілька юридичних осіб. Будівельні компанії, що залишилися, були оцінені за показниками, що належать до чотирьох агрегованих груп: ділова активність, рентабельність, кредитоспроможність та інші чинники (забезпеченість компанії основними фондами, кількість зданих об'єктів та ін.).