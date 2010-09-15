У Житомирі ціни на нерухомість у вересні знизилися в середньому на 5-7%. Про це УНІАН повідомив засновник Житомирського агентства нерухомості "Актив+" Сергій ФОРЕСТ.

За його словами, у вересні в Житомирі найбільше подешевшали трикімнатні квартири. Якщо в серпні 3-х кімнатна "хрущовка" у центрі Житомира коштувала в середньому 43- 45 тис. дол., то сьогодні ціна на ці квартири коливається в межах 37- 42 тис. дол. США. У середньому на 5-7% в порівнянні з серпнем подешевшали і трикімнатні квартири нового планування в новобудовах обласного центру.

При цьому С. ФОРЕСТ уточнив, що аналогічне зниження цін у вересні сталося і у вартості двокімнатних квартир в Житомирі, до 31- 35 тис. дол., а також однокімнатних - до 25 - 30 тис. дол.

"На сьогоднішній момент у Житомирі середня ціна двокімнатної "хрущовки" складає від 31 000 до 35 000 у.о. . Вона залежить від стану квартири, від розташування району міста, а також від того, як терміново господарі хочуть її продати", - сказав експерт.

С. ФОРЕСТ додав, що, до прикладу, зараз у Житомирі середня ціна трикімнатної "хрущовки" складає 36 000 - 42 000 у.о., але продаються вони набагато рідше, ніж однокімнатні. Він також нагадав, що центр Житомира на 90% забудований так званими п'ятиповерховими " хрущовками".

У цілому, пояснив експерт, до чергового падіння цін на житло привело "довге затишшя на житомирському ринку нерухомості". Він також спрогнозував, що у зв'язку c осіннім зростанням цін на послуги ЖКГ, ціни на нерухомість будуть і далі знижуватися в межах 15-20% нижче за рівень її сьогоднішньої ринкової вартості.